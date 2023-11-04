Российские военные поразили арсенал ракетного вооружения ВСУ
4 ноября 202320:30
Российские силы нанесли удар по ракетному складу ВСУ в Черниговской области, сообщило Минобороны России.
В ведомстве также отчитались о поражении командно-наблюдательного пункта около Серебрянки в ДНР.
Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия России поразили украинские живую силу и военную технику в 118 районах.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении четырех БПЛА над Белгородской и Курской областями, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Алла Пугачева в Твери заехала в музыкальную студию, где могла записать песню
- Треш-блогерша сбежала из России по поддельным документам и рассказала об этом в Сети
- Хуснуллин заявил о необоснованном росте цен на стройматериалы в РФ
- Avito блокирует объявления продажи мест в очереди для покупки билетов на «Щелкунчика»
- Российские военные поразили арсенал ракетного вооружения ВСУ
- Фильм «По щучьему велению» собрал в прокате больше 1 млрд рублей
- Бывшие заводы Volkswagen, Peugeot и Volvo возобновят работу в Калужской области
- Экс-биатлонист Анев находится в медикаментозной коме после выстрела в живот
- СМИ: стоимость дачи Пугачевой под Москвой упала в два раза
- Умерла актриса из сериала «Романовы» и триллера Финчера «Семь» Шеннон Уилкокс
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru