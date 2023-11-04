Российские военные поразили арсенал ракетного вооружения ВСУ

В ведомстве также отчитались о поражении командно-наблюдательного пункта около Серебрянки в ДНР.

Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия России поразили украинские живую силу и военную технику в 118 районах.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении четырех БПЛА над Белгородской и Курской областями, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

