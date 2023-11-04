Система ПВО сбила ракеты около судостроительного завода в Керчи

Российская система ПВО отработала в районе судостроительного завода в Керчи, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

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По его словам, часть обломков от сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков.

В результате инцидента никто не пострадал, отметил Аксенов.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении четырех БПЛА над Белгородской и Курской областями, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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