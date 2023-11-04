Система ПВО сбила ракеты около судостроительного завода в Керчи

По его словам, часть обломков от сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков.

В результате инцидента никто не пострадал, отметил Аксенов.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении четырех БПЛА над Белгородской и Курской областями, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

