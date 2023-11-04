Система ПВО сбила ракеты около судостроительного завода в Керчи
4 ноября 202318:15
Российская система ПВО отработала в районе судостроительного завода в Керчи, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, часть обломков от сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков.
В результате инцидента никто не пострадал, отметил Аксенов.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении четырех БПЛА над Белгородской и Курской областями, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Система ПВО сбила ракеты около судостроительного завода в Керчи
- Закончено расследование посадки пассажирского самолета в поле под Новосибирском
- Неосязаемый рубль: Россияне предпочитают безналичные платежи
- Развожаев: Воздушная тревога объявлена в Севастополе
- СБУ предъявила обвинения патриарху Кириллу
- Около 100 туристов из России «застряли» на китайской таможне в Хэйхэ
- Турция отозвала посла в Тель-Авиве из-за событий в секторе Газа
- Ядерное доминирование: Россия опередила конкурентов по опасным вооружениям
- Патрушев: Россия опережает весь мир в сфере ядерного оружия
- Доля оплаты безналичными в России превысила 80%
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru