Минобороны РФ вызвало военного атташе США после инцидента в Японском море

Отмечается, что нарушение было зафиксировано ранее в пятницу около 17 часов (10 часов по московскому времени). Эсминец нарушил сразу два соглашения, это международные правила предупреждения столкновения судов в море (МППСС-72) и российско-американский межправительственный договор о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним, который был заключен еще в 1972 году.

Минобороны РФ уже опубликовало видео, на котором корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» пресекает попытку эсминца Chafee ВМС США нарушить морскую границу России в Японском море. При этом в Минобороны США не стали комментировать данный инцидент, сославшись на недостаток информации по данному вопросу.