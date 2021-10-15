Минобороны РФ вызвало военного атташе США после инцидента в Японском море

Министерство обороны России вызвало к себе военного атташе США после попытки эсминца Chafee ВМС США нарушить российскую морскую границу. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что атташе была высказана позиция военного ведомства по данному инциденту в районе залива Петра Великого в Японском море. Представителю Пентагона указали на непрофессиональные действия экипажа американского военного корабля.

Российские моряки пресекли попытку эсминца США нарушить границу РФ

Отмечается, что нарушение было зафиксировано ранее в пятницу около 17 часов (10 часов по московскому времени). Эсминец нарушил сразу два соглашения, это международные правила предупреждения столкновения судов в море (МППСС-72) и российско-американский межправительственный договор о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним, который был заключен еще в 1972 году.

Минобороны РФ уже опубликовало видео, на котором корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» пресекает попытку эсминца Chafee ВМС США нарушить морскую границу России в Японском море. При этом в Минобороны США не стали комментировать данный инцидент, сославшись на недостаток информации по данному вопросу.

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ФОТО: скриншот YouTube
ТЕГИ:Минобороны РФАмериканский ЭсминецСША
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