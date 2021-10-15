Минобороны РФ вызвало военного атташе США после инцидента в Японском море
Министерство обороны России вызвало к себе военного атташе США после попытки эсминца Chafee ВМС США нарушить российскую морскую границу. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что атташе была высказана позиция военного ведомства по данному инциденту в районе залива Петра Великого в Японском море. Представителю Пентагона указали на непрофессиональные действия экипажа американского военного корабля.
Отмечается, что нарушение было зафиксировано ранее в пятницу около 17 часов (10 часов по московскому времени). Эсминец нарушил сразу два соглашения, это международные правила предупреждения столкновения судов в море (МППСС-72) и российско-американский межправительственный договор о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним, который был заключен еще в 1972 году.
Минобороны РФ уже опубликовало видео, на котором корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» пресекает попытку эсминца Chafee ВМС США нарушить морскую границу России в Японском море. При этом в Минобороны США не стали комментировать данный инцидент, сославшись на недостаток информации по данному вопросу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+32 196 / сут.
Умерли
221 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+22 268 / сут.
- Минобороны РФ вызвало военного атташе США после инцидента в Японском море
- Жириновский поддержал учительницу, уволенную за блог о секс-просвете
- Правительство Ярославской области ушло в отставку
- Байден постучал по дереву при ответе на вопрос о Клинтоне
- Врач Саакашвили рассказал о его состоянии
- Около 200 человек устроили бунт в колонии Владикавказа
- В Европарламенте призвали к оказанию срочной гумпомощи Афганистану
- «Росбалт» и Republic внесены в список СМИ-иностранных агентов
- Украина ввела санкции против 237 человек за организацию выборов в Крыму
- В МИД РФ обеспокоены последствиями создания AUKUS
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru