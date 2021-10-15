Обнародовано видео пресечения попытки эсминца ВМС США нарушить границу России
Минобороны РФ опубликовало видео, на котором корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» пресекает попытку эсминца «Chafee» ВМС США нарушить морскую границу России в Японском море.
В ответ на предупреждение российской стороны американский корабль поднял флаги, обозначающие подготовку к взлёту с палубы вертолёта, что означает невозможность изменения курса и скорости.
Однако «Адмирал Трибуц» взял курс на вытеснение нарушителя от российских территориальных вод, после чего «Chafee» изменил курс, когда до российского корабля оставалось менее 60 метров.
На видео виден вертолет с работающим пропеллером, находящийся на эсминце. Сам корабль постепенно замедляет скорость.
В Минобороны РФ подчеркивают, что действия экипажа эсминца «Chafee» ВМС США являются грубым нарушением Международных правил и российско-американского межправительственного соглашения 1972 года о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним.
Как отмечают в ведомстве, эсминец «Chafee» уже несколько дней находится в акватории Японского моря. После приближения к территориальным водам РФ и попытки пересечения госграницы он был уведомлен, что находится в районе, закрытом для судоходства в связи с проведением артиллерийских стрельб в рамках совместного российско-китайских учений.
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