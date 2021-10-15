Обнародовано видео пресечения попытки эсминца ВМС США нарушить границу России

Минобороны РФ опубликовало видео, на котором корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» пресекает попытку эсминца «Chafee» ВМС США нарушить морскую границу России в Японском море.

В ответ на предупреждение российской стороны американский корабль поднял флаги, обозначающие подготовку к взлёту с палубы вертолёта, что означает невозможность изменения курса и скорости.

Однако «Адмирал Трибуц» взял курс на вытеснение нарушителя от российских территориальных вод, после чего «Chafee» изменил курс, когда до российского корабля оставалось менее 60 метров.

На видео виден вертолет с работающим пропеллером, находящийся на эсминце. Сам корабль постепенно замедляет скорость.