Российские моряки пресекли попытку эсминца США нарушить границу РФ

Министерство обороны РФ заявило, что в Японском море эсминец ВМФ США Chafee (DDG 90) предпринял попытку нарушить госграницу России, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» предупредил американский корабль, который приблизился к территориальным водам РФ, о недопустимости таких действий. Кроме того, российские моряки уведомили, что район закрыт для судоходства из-за российско-китайских учений.

Американский эсминец, в свою очередь, сообщил о подготовке к взлёту с палубы вертолёта, что не позволяет изменить курс и скорость, после чего «Адмирал Трибуц» решил вытеснить нарушителя от российских территориальных вод.

«Убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения государственной границы, Chafee изменил направление и отвернул на обратный курс», - добавили в Минобороны.

Ранее Минобороны Китая обвинило американский ракетный эсминец Benfold во вторжении в территориальные воды страны, сообщает RT.

