Российский Су-24 уничтожил еще один катер ВСУ восточнее острова Змеиный
Российский самолет Су-24 уничтожил еще один катер ВСУ с экипажем восточнее острова Змеиного в Черном море, сообщили в Минобороны России.
Несколько часов назад оборонное ведомство сообщало об уничтожении быстроходного военного катера ВСУ с экипажем российским Су-30.
Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник на территории Дзержинского района Калужской области, передает «Радиоточка НСН».
Минобороны РФ также сообщало, что в ночь на 30 августа, украинские беспилотники попытались массово атаковать российские регионы. На этот раз угроза нависла над Псковской, Брянской, Орловской, Калужской и Рязанской областями. Также Киев «целился» в Москву и Крым.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru