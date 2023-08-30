Российский Су-24 уничтожил еще один катер ВСУ восточнее острова Змеиный

Несколько часов назад оборонное ведомство сообщало об уничтожении быстроходного военного катера ВСУ с экипажем российским Су-30.

Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник на территории Дзержинского района Калужской области, передает «Радиоточка НСН».

Минобороны РФ также сообщало, что в ночь на 30 августа, украинские беспилотники попытались массово атаковать российские регионы. На этот раз угроза нависла над Псковской, Брянской, Орловской, Калужской и Рязанской областями. Также Киев «целился» в Москву и Крым.

