Минобороны РФ: в Брянской области уничтожен украинский беспилотник
6 сентября 202301:02
Российские системы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над Брянской областью, сообщает Минобороны России.
Это произошло 5 сентября около 23:40 мск. Сбитый беспилотник был самолетного типа.
Ранее средства ПВО сбили дрон ВСУ над Белгородской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru