Минобороны РФ: в Брянской области уничтожен украинский беспилотник

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над Брянской областью, сообщает Минобороны России.

Шойгу: За месяц сбиты более тысячи украинских беспилотников

Это произошло 5 сентября около 23:40 мск. Сбитый беспилотник был самолетного типа.

Ранее средства ПВО сбили дрон ВСУ над Белгородской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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