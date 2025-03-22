Минобороны: ПВО сбила 47 украинских беспилотников

Почти 50 беспилотников ВСУ нейтрализовали в течение ночи над территорией России. Об этом заявило Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 47 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указали в ведомстве.

Так, в Воронежской области ликвидировали 12 дронов, в Белгородской - 11, в Ростовской - шесть, в Волгоградской - четыре. Также три БПЛА уничтожили над Астраханской областью, по одному - над Брянской, Курской и Самарской областями.

Кроме того, военные сбили семь беспилотников над акваторией Черного моря и один над Азовским морем.



Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе уничтожили более десяти беспилотников.

