В Брянской области сбили два украинских беспилотника
23 августа 202323:05
Силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника в небе над Брянской областью, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России.
В ведомстве отметили, что попытка атаки предпринята в 22:00. Пострадавших и разрушений нет.
«Два украинских БпЛА обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области», - говорится в заявлении МО.
В среду днем силы ПВО уничтожили два беспилотных аппарата в Калужской области. Инцидент произошел вблизи поселка Шайковка Кировского района, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru