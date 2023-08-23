В Брянской области сбили два украинских беспилотника

Силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника в небе над Брянской областью, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России.

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В ведомстве отметили, что попытка атаки предпринята в 22:00. Пострадавших и разрушений нет.

«Два украинских БпЛА обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области», - говорится в заявлении МО.

В среду днем силы ПВО уничтожили два беспилотных аппарата в Калужской области. Инцидент произошел вблизи поселка Шайковка Кировского района, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиБрянская ОбластьМинобороны

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