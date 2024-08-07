Минобороны РФ: Потери ВСУ за сутки в Курской области составили до 260 боевиков

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки боевых действий в приграничных районах Курской области составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что в течение ночи подразделения Вооруженных сил РФ совместно с пограничными органами ФСБ РФ продолжали уничтожение вооруженных формирований ВСУ в районах Курской области, которые примыкают к границе с Украиной. Согласно данным, на Курском направлении не допустили продвижение ВСУ вглубь территории России.