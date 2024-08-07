Минобороны РФ: Потери ВСУ за сутки в Курской области составили до 260 боевиков
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки боевых действий в приграничных районах Курской области составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что в течение ночи подразделения Вооруженных сил РФ совместно с пограничными органами ФСБ РФ продолжали уничтожение вооруженных формирований ВСУ в районах Курской области, которые примыкают к границе с Украиной. Согласно данным, на Курском направлении не допустили продвижение ВСУ вглубь территории России.
Военное ведомство указало, что было нанесено поражение резервам в районах населенных пунктов Журавка, Басовка, Юнаковка, Кияница, Беловоды, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка и Городище Сумской области.
Также российские военные уничтожили три боевые машины пехоты, восемь бронетранспортеров, 31 боевую бронированную машину, в том числе 12 машин «Козак», две машины «Страйкер», инженерную машину разграждения и шесть автомобилей. Кроме того, уничтожили две самоходные огневые установки ЗРК «Бук М1», установку разминирования УР-77 и станцию радиоэлектронной борьбы.
Минобороны подчеркнуло, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин в разговоре с НСН заявил, что безопасность Курской АЭС усиливают на фоне наступления украинских диверсантов на Курскую область, передает «Радиоточка НСН».
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