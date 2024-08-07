Курские власти предупредили о фейковом видео с врио губернатора Смирновым

Власти Курской области предупредили о появившемся в Сети фейковом видео с врио губернатора региона Алексеем Смирновым, который якобы собирает мужчин в ополчение. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале правительства области.

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Ранее в интернете появился ролик, в котором лже-Смирнов призывает мужчин старше 18 лет прийти в военкоматы Курска и получить оружие для «участия в защите Родины», пишет «Свободная пресса».

«Украинские спецслужбы взяли картинку видеообращения и добавили свою звуковую дорожку с помощью нейросети», — указали курские власти.

По данным правительства области, противник готовит «другие информационные вбросы». Власти призвали граждан быть внимательными.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФейкКурская Область

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