Курские власти предупредили о фейковом видео с врио губернатора Смирновым

Ранее в интернете появился ролик, в котором лже-Смирнов призывает мужчин старше 18 лет прийти в военкоматы Курска и получить оружие для «участия в защите Родины», пишет «Свободная пресса».

«Украинские спецслужбы взяли картинку видеообращения и добавили свою звуковую дорожку с помощью нейросети», — указали курские власти.

По данным правительства области, противник готовит «другие информационные вбросы». Власти призвали граждан быть внимательными.

