Курские власти предупредили о фейковом видео с врио губернатора Смирновым
Власти Курской области предупредили о появившемся в Сети фейковом видео с врио губернатора региона Алексеем Смирновым, который якобы собирает мужчин в ополчение. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале правительства области.
Ранее в интернете появился ролик, в котором лже-Смирнов призывает мужчин старше 18 лет прийти в военкоматы Курска и получить оружие для «участия в защите Родины», пишет «Свободная пресса».
«Украинские спецслужбы взяли картинку видеообращения и добавили свою звуковую дорожку с помощью нейросети», — указали курские власти.
По данным правительства области, противник готовит «другие информационные вбросы». Власти призвали граждан быть внимательными.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru