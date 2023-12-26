Минобороны РФ подтвердило повреждение корабля «Новочеркасск» в Феодосии
26 декабря 202309:39
Большой десантный корабль «Новочеркасск» был поврежден в Феодосии в ходе отражения удара ВСУ, сообщили в российском Минобороны.
В оборонном ведомстве отметили, что украинская сторона попыталась нанести удар авиационными управляемыми ракетами. Российские средства ПВО пресекли попытку атаки ВСУ, уничтожив два украинских Су-24, которые осуществляли пуск ракет.
Сегодня утром стало известно, что в районе порта в Феодосии слышны взрывы. По словам местных жителей, слышны громкие хлопки и виднеются клубы дыма, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru