Минобороны РФ подтвердило повреждение корабля «Новочеркасск» в Феодосии

Большой десантный корабль «Новочеркасск» был поврежден в Феодосии в ходе отражения удара ВСУ, сообщили в российском Минобороны.

Аксёнов заявил об атаке ВСУ в районе Феодосии

В оборонном ведомстве отметили, что украинская сторона попыталась нанести удар авиационными управляемыми ракетами. Российские средства ПВО пресекли попытку атаки ВСУ, уничтожив два украинских Су-24, которые осуществляли пуск ракет.

Сегодня утром стало известно, что в районе порта в Феодосии слышны взрывы. По словам местных жителей, слышны громкие хлопки и виднеются клубы дыма, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Минобороны РФКораблиСпецоперацияУкраинаВСУ

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