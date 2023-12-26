Аксёнов заявил об атаке ВСУ в районе Феодосии

Вооруженные силы Украины совершили атаку в районе Феодосии, сообщает RT со ссылкой на заявление главы Крыма Сергея Аксёнова.

По его словам, детонация прекратилась, а пожар локализован.

На месте работают все специальные службы.

Ранее стало известно, что в районе порта в Феодосии слышны взрывы. По словам местных жителей, слышны громкие хлопки и виднеются клубы дыма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: соцсети
ТЕГИ:СпецоперацияВСУКрымСергей Аксенов

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