Аксёнов заявил об атаке ВСУ в районе Феодосии
26 декабря 202306:02
Вооруженные силы Украины совершили атаку в районе Феодосии, сообщает RT со ссылкой на заявление главы Крыма Сергея Аксёнова.
По его словам, детонация прекратилась, а пожар локализован.
На месте работают все специальные службы.
Ранее стало известно, что в районе порта в Феодосии слышны взрывы. По словам местных жителей, слышны громкие хлопки и виднеются клубы дыма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве арестована обвиняемая в сотрудничестве с иностранной организацией женщина
- В Госдуме предложили установить НДС в 10% на елочные игрушки
- Аксёнов заявил об атаке ВСУ в районе Феодосии
- За Депардье вступились 50 деятелей культуры
- СМИ: в Верховную Раду внесли законопроект о мобилизации
- Российские солдаты спасли под Крынками брошенную ВСУ раненую украинку
- В районе порта в Феодосии раздаются взрывы
- Кабмин РФ постановил регионам пересмотреть тарифы на электроэнергию
- Зеленский предупредил российских летчиков об улучшении систем ПВО Украины
- Горевший в танке российский боец Трошин назвал звонок Путина большой честью
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru