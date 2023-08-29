Минобороны РФ: над территорией Тульской области уничтожены беспилотники

Беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Тульской области, сообщает Министерство обороны России.

СМИ: ВСУ получают данные для ударов беспилотниками по России от Запада

Речь идет о двух беспилотниках. Как отмечает военное ведомство, аппараты были самолетного типа. Дроны были уничтожены дежурными средствами ПВО РФ.

Ранее силы ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:МинобороныУкраинаСпецоперацияБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры