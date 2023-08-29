Минобороны РФ: над территорией Тульской области уничтожены беспилотники
29 августа 202306:01
Беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Тульской области, сообщает Министерство обороны России.
Речь идет о двух беспилотниках. Как отмечает военное ведомство, аппараты были самолетного типа. Дроны были уничтожены дежурными средствами ПВО РФ.
Ранее силы ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru