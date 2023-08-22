Минобороны РФ: над территорией Московской области уничтожены два БПЛА
Российские системы противоракетной обороны сбили два ударных беспилотника, сообщил в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, один летательный аппарат ликвидирован в районе Красногорска, другой в районе Часцов. На места происшествий выехали спецслужбы.
По данным Министерства обороны, два БПЛА уничтожены над территорией Московской области. Ещё два обнаружены средствами ПВО и подавлены комплексами РЭБ. Они потерпели крушение над территорией Брянской области. Никто не пострадал.
Ранее стало известно, что в Москве в аэропортах Внуково и Домодедово введены ограничения на вылет и прилет самолетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru