Дальнобойщикам предъявили обвинения за атаки беспилотников на аэродромы в РФ

Под стражей находятся четыре дальнобойщика. Дело расследуется за совершение теракта и незаконный оборот взрывчатки. Водители входили в группу уроженцев Украины, завербованных украинской Службой безопасности для совершения терактов.

В мае 2025 года они выехали из Челябинска, погрузив в кузова каркасные дома, и направились в разные регионы РФ. Дроны были скрыты в конструкциях этих домов. Их активировали дистанционно, когда большегрузы приблизились к военным аэродромам. Водителей задержали после совершения теракта. Злоумышленники вину не признали, указав, что не знали о происходящем.

Запуск дронов осуществлялся с грузовиков, тайно размещённых вблизи российских военных аэродромов, включая один в Сибири — в нескольких тысячах километрах от Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

