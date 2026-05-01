Дальнобойщикам предъявили обвинения за атаки беспилотников на аэродромы в РФ
Главное следственное управление Следственного комитета России завершило расследование уголовного дела, которое было инициировано после атак беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на военные аэродромы РФ, сообщает «Коммерсант».
Под стражей находятся четыре дальнобойщика. Дело расследуется за совершение теракта и незаконный оборот взрывчатки. Водители входили в группу уроженцев Украины, завербованных украинской Службой безопасности для совершения терактов.
В мае 2025 года они выехали из Челябинска, погрузив в кузова каркасные дома, и направились в разные регионы РФ. Дроны были скрыты в конструкциях этих домов. Их активировали дистанционно, когда большегрузы приблизились к военным аэродромам. Водителей задержали после совершения теракта. Злоумышленники вину не признали, указав, что не знали о происходящем.
Запуск дронов осуществлялся с грузовиков, тайно размещённых вблизи российских военных аэродромов, включая один в Сибири — в нескольких тысячах километрах от Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
