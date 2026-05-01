СМИ: ВС РФ ударили по заводу безэкипажных катеров «Океан» в Николаеве

Военные России нанесли удар, поразив судостроительный заводе «Океан» в Николаеве, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева.

Глава Минтранса Турции: Безэкипажный катер мог атаковать танкер в Черном море

По его словам, на предприятии под руководством военных из Британии собирают и вооружают безэкипажные катера, которые используют против гражданских судов в Черном море. Взрыв был слышен «очень далеко». Отмечается, что на заводе украинские военные также обучаются управлять безэкипажными катерами.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Запуски безэкипажных катеров ВСУ по целям в Черном море координируются Великобританией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
