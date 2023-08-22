В аэропортах Внуково и Домодедово действуют ограничения на вылет и прилет

В Москве в аэропортах Внуково и Домодедово введены ограничения на вылет и прилет самолетов, сообщает Telegram-канал Mash.

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Введен план «Ковёр». Воздушное пространство над городом закрыто. Часть рейсов перенаправляется в Шереметьево.

Очевидцы сообщают о звуках взрывов в Строгино и Красногорске. По предварительным данным, сработала система ПВО.

Ранее была пресечена попытка пролета беспилотника на Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН//Екатерина Галайда-Перера
ТЕГИ:АвиацияВнуково АэропортАэропорт Домодедово

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