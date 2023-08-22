В аэропортах Внуково и Домодедово действуют ограничения на вылет и прилет
22 августа 202303:02
В Москве в аэропортах Внуково и Домодедово введены ограничения на вылет и прилет самолетов, сообщает Telegram-канал Mash.
Введен план «Ковёр». Воздушное пространство над городом закрыто. Часть рейсов перенаправляется в Шереметьево.
Очевидцы сообщают о звуках взрывов в Строгино и Красногорске. По предварительным данным, сработала система ПВО.
Ранее была пресечена попытка пролета беспилотника на Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru