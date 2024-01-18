Отражена атака беспилотника, летевшего на Москву

Российские средства противовоздушной обороны в Подольске отразили атаку беспилотного летательного аппарата, летевшего на Москву, сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.

Российские средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.

Ранее на подлете к Брянску обезвредили три беспилотника ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиМосква

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