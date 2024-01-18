Отражена атака беспилотника, летевшего на Москву
18 января 202402:25
Российские средства противовоздушной обороны в Подольске отразили атаку беспилотного летательного аппарата, летевшего на Москву, сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.
На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.
Ранее на подлете к Брянску обезвредили три беспилотника ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru