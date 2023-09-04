Минобороны РФ: над Черным морем и Курской областью сбили два украинских беспилотника

Средства противоракетной обороны России перехватили два беспилотника Украины самолетного типа, сообщает Минобороны России.

Российская ПВО за сутки сбила 34 украинских беспилотника

Это произошло около 1.00 мск в Курской области и над Черным морем у Крыма. Киев пытался совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.

Ранее в Курской области обезвредили два украинских беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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