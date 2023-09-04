Минобороны РФ: над Черным морем и Курской областью сбили два украинских беспилотника
4 сентября 202302:16
Средства противоракетной обороны России перехватили два беспилотника Украины самолетного типа, сообщает Минобороны России.
Это произошло около 1.00 мск в Курской области и над Черным морем у Крыма. Киев пытался совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.
Ранее в Курской области обезвредили два украинских беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru