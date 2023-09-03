Российская ПВО за сутки сбила 34 украинских беспилотника

За минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны уничтожили 34 украинских дрона. Об этом говорится в сводке в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду

Беспилотники уничтожены в ДНР, ЛНР и Запорожской области. Всего с начала спецоперации сбито 6352 украинских дрона.

Также российские силы перехватили пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и одну управляемую авиационную бомбу производства США.

Минобороны накануне сообщило, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать Белгородскую область с помощью дрона, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаПВОМинобороны РФ

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