Российская ПВО за сутки сбила 34 украинских беспилотника
За минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны уничтожили 34 украинских дрона. Об этом говорится в сводке в Telegram-канале Министерства обороны РФ.
Беспилотники уничтожены в ДНР, ЛНР и Запорожской области. Всего с начала спецоперации сбито 6352 украинских дрона.
Также российские силы перехватили пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и одну управляемую авиационную бомбу производства США.
Минобороны накануне сообщило, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать Белгородскую область с помощью дрона, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru