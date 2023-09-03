В Курской области обезвредили два украинских беспилотника

На приграничных территориях Курской области посадили два украинских беспилотных летательных аппарата, написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду

Дроны обезвредили в районах сел Козино и Горналь. Беспилотники обнаружили с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

БПЛА посадили антидроновыми ружьями. Пострадавших и разрушений нет, уточнил Старовойт.

Также губернатор сообщил об обстреле поселка Теткино Глушковского района.

По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки силы ПВО уничтожили 34 украинских беспилотника, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиКурская Область

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