Минобороны РФ: над Брянской областью сбиты два беспилотника

Два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа сбили в небе над Брянской областью, сообщает Минобороны России.

Симоньян заявила, что рядом с ее домом вновь упал беспилотник

Это произошло минувшей ночью.

Ранее стало известно, что в аэропортах «Внуково» и «Домодедово» в Москве более 15 рейсов задерживают на вылет и прилет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ВСУБрянская ОбластьБеспилотники

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