Минобороны РФ: над Брянской областью сбиты два беспилотника
28 августа 202304:01
Два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа сбили в небе над Брянской областью, сообщает Минобороны России.
Это произошло минувшей ночью.
Ранее стало известно, что в аэропортах «Внуково» и «Домодедово» в Москве более 15 рейсов задерживают на вылет и прилет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru