В аэропортах Москвы задержали более 15 рейсов

В аэропортах «Внуково» и «Домодедово» в Москве более 15 рейсов задерживают на вылет и прилет, сообщает РИА Новости.

В аэропортах Внуково и Домодедово действуют ограничения на вылет и прилет

В аэропорту «Внуково» задержаны 15 рейсов, в «Домодедово» - два рейса, а еще три были отменены. Также два рейса задерживаются в «Шереметьево».

Во «Внуково» введен план «Ковёр», сообщает Telegram-канал Mash.

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ФОТО: НСН//Екатерина Галайда-Перера
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