Симоньян заявила, что рядом с ее домом вновь упал беспилотник

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что рядом с ее домом второй раз за неделю упал беспилотный летательный аппарат.

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Симоньян рассказала о громком звуке при падении дрона.

«В полчетвертого просыпаешься, только успев заснуть», - отметила главред RT в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, атаки беспилотников призваны создать панику в России. Симоньян подчеркнула, что ВС РФ делают все возможное для отражения нападений.

Ранее в Трубчевском районе Брянской области сбили беспилотный летательный аппарат, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:БеспилотникиМаргарита Симоньян

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