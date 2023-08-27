Симоньян заявила, что рядом с ее домом вновь упал беспилотник
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что рядом с ее домом второй раз за неделю упал беспилотный летательный аппарат.
Симоньян рассказала о громком звуке при падении дрона.
«В полчетвертого просыпаешься, только успев заснуть», - отметила главред RT в эфире телеканала «Россия 1».
По ее словам, атаки беспилотников призваны создать панику в России. Симоньян подчеркнула, что ВС РФ делают все возможное для отражения нападений.
Ранее в Трубчевском районе Брянской области сбили беспилотный летательный аппарат, сообщает «Радиоточка НСН».
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