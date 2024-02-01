Минобороны РФ: над Белгородской и Курской областями нейтрализовали пять БПЛА
1 февраля 202406:39
Российские средства ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью и еще один – над Курской, сообщает Минобороны РФ.
Беспилотники были самолетного типа. Атака планировалась по объектам на территории России.
Ранее в Нижегородской области обезвредили два беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru