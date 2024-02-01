Минобороны РФ: над Белгородской и Курской областями нейтрализовали пять БПЛА

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью и еще один – над Курской, сообщает Минобороны РФ.

Власти Петербурга сообщили об инциденте после падения беспилотника на «Невский мазут»

Беспилотники были самолетного типа. Атака планировалась по объектам на территории России.

Ранее в Нижегородской области обезвредили два беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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