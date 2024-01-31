В Нижегородской области обезвредили два беспилотника
31 января 202423:56
Системы радиоэлектронной борьбы обезвредили два украинских беспилотника в Нижегородской области, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Дроны самолетного типа летели на низких высотах. Их обезвредили в Кстовском районе.
Боевая часть беспилотников не сработала. Пострадавших и разрушений нет.
Силы противовоздушной обороны вечером 31 января уничтожили 20 украинских управляемых ракет. 17 снарядов сбили над акваторией Черного моря, еще три - над Крымским полуостровом, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru