В Нижегородской области обезвредили два беспилотника

Системы радиоэлектронной борьбы обезвредили два украинских беспилотника в Нижегородской области, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Очередной украинский дрон сбили над Белгородской областью

Дроны самолетного типа летели на низких высотах. Их обезвредили в Кстовском районе.

Боевая часть беспилотников не сработала. Пострадавших и разрушений нет.

Силы противовоздушной обороны вечером 31 января уничтожили 20 украинских управляемых ракет. 17 снарядов сбили над акваторией Черного моря, еще три - над Крымским полуостровом, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:УкраинаНижегородская ОбластьБеспилотники

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