Минобороны РФ: Еще восемь беспилотников ликвидированы над Курской областью
5 апреля 202400:02
Еще восемь беспилотников Вооруженных сил Украины ликвидированы над Курской областью, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Министерство обороны России.
По информации оборонного ведомства, один из летательных аппаратов был перехвачен, остальные уничтожены системами противовоздушной обороны.
Ранее в центре Курска локализовали пожар после уничтожения беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru