Минобороны РФ: Еще восемь беспилотников ликвидированы над Курской областью

Еще восемь беспилотников Вооруженных сил Украины ликвидированы над Курской областью, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Министерство обороны России.

Мужчина пострадал в Белгородской области при атаке беспилотника

По информации оборонного ведомства, один из летательных аппаратов был перехвачен, остальные уничтожены системами противовоздушной обороны.

Ранее в центре Курска локализовали пожар после уничтожения беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ВСУБеспилотники

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