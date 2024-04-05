Минобороны РФ: Еще восемь беспилотников ликвидированы над Курской областью

Глава МАГАТЭ заявил об «очень реальной угрозе» для Запорожской АЭС Путин: Молодежная программа в России не должна быть охранительной Петербургский университет уволил доцента, который ранее был оштрафован за дискредитацию армии Джефф Безос приобрел поместье в «бункере для миллиардеров» Фронт-вумен группы «Слот» Дарья Ставрович сообщила о решении уйти из группы