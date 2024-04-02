Мужчина пострадал в Белгородской области при атаке беспилотника

Два украинских дрона атаковали село Цаповка Борисовского района Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Гладков: Количество пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до десяти

По его словам, в результате первого сброса взрывного устройства пострадал мужчина, находившийся за рулём автомобиля.

«У пострадавшего контузия, гематома и ссадины правой ноги», - написал Гладков.

Он добавил, что в результате второго сброса на территории сельхозпредприятия взрывом был поврежден один грузовой автомобиль.

Ранее Гладков заявил, что ВСУ обстреляли Белгород, пострадали девять человек, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияПострадавшиеВСУБеспилотникиБелгородская область

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