В центре Курска локализовали пожар после уничтожения беспилотника
На улице Урицкого в центре Курска локализовали возгорание, которое произошло после уничтожения беспилотного летательного аппарата, сообщил губернатор Роман Старовойт.
Возгорание произошло в здании Областного центра развития творчества детей и юношества. Пострадавших нет.
«Опасность атаки БПЛА сохраняется! Не приближайтесь к окнам!» - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
По его словам, один из беспилотников попал в частный жилой дом. На место выехали оперативные службы.
В ночь на 4 апреля над Белгородской и Тульской областями сбили пять беспилотников самолетного типа, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напали с ножом
- Израиль опроверг сообщения о закрытии посольств из-за угроз Ирана
- Поток талых вод с полей хлынул на улицы удмуртского села
- Суд ограничил Алена Делона в праве распоряжаться имуществом
- В центре Курска локализовали пожар после уничтожения беспилотника
- Госдеп: США готовят новое предложение по обмену Гершковича и Уилана
- МАГАТЭ сообщило о реальной угрозе для ЗАЭС после отключения линии питания
- Медведев: За каждого убитого на Украине «натовца» надо давать премию
- В Курске возле центрального рынка произошел пожар после уничтожения БПЛА
- Министр труда заявил о снижении уровня безработицы среди молодежи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru