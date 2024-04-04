В центре Курска локализовали пожар после уничтожения беспилотника

Возгорание произошло в здании Областного центра развития творчества детей и юношества. Пострадавших нет.

«Опасность атаки БПЛА сохраняется! Не приближайтесь к окнам!» - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, один из беспилотников попал в частный жилой дом. На место выехали оперативные службы.

В ночь на 4 апреля над Белгородской и Тульской областями сбили пять беспилотников самолетного типа, передает «Радиоточка НСН».

