В поселке Тёткино после налета беспилотника ВСУ повреждена связь

В поселке Тёткино Курской области повреждены объекты связи после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт 4 февраля, в воскресенье.

Поселок Тёткино в Курской области ВСУ обстреляли восемь раз

«В посёлке Тёткино Глушковского района в результате атаки БПЛА со стороны Украины повреждения получили инфраструктурные объекты связи», - написал он в своем Telegram-канале.

Аварийные бригады начнут восстанавливать связь в Тёткино, как только только станет безопасно, добавил Старовойт.

Ранее украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в поселке Тёткино Глушковского района Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Госпогранкомитет Белоруссии
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