В поселке Тёткино после налета беспилотника ВСУ повреждена связь
В поселке Тёткино Курской области повреждены объекты связи после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт 4 февраля, в воскресенье.
«В посёлке Тёткино Глушковского района в результате атаки БПЛА со стороны Украины повреждения получили инфраструктурные объекты связи», - написал он в своем Telegram-канале.
Аварийные бригады начнут восстанавливать связь в Тёткино, как только только станет безопасно, добавил Старовойт.
Ранее украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в поселке Тёткино Глушковского района Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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