Минобороны: ПВО сбила 58 украинских дронов за день

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 58 украинских беспилотных летательных аппаратов за двенадцать часов. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Отражение атаки осуществлялось в течение дня в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени, уточнили в оборонном ведомстве.

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Беспилотники были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областей, а также Краснодарского края.

Кроме того, средства ПВО успешно сбили дроны над акваторией Черного моря.

В понедельник утром в Миноборны сообщили, что за ночь над российскими регионами сбили 131 украинский БПЛА, что говорит о некотором ослаблении атак ВСУ на российские регионы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Ягодкин Дмитрий
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