Минобороны: ПВО сбила 58 украинских дронов за день

Беспилотники были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областей, а также Краснодарского края.

Кроме того, средства ПВО успешно сбили дроны над акваторией Черного моря.

В понедельник утром в Миноборны сообщили, что за ночь над российскими регионами сбили 131 украинский БПЛА, что говорит о некотором ослаблении атак ВСУ на российские регионы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

