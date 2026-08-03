Минобороны: ПВО сбила 58 украинских дронов за день
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 58 украинских беспилотных летательных аппаратов за двенадцать часов. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Отражение атаки осуществлялось в течение дня в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени, уточнили в оборонном ведомстве.
Беспилотники были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областей, а также Краснодарского края.
Кроме того, средства ПВО успешно сбили дроны над акваторией Черного моря.
В понедельник утром в Миноборны сообщили, что за ночь над российскими регионами сбили 131 украинский БПЛА, что говорит о некотором ослаблении атак ВСУ на российские регионы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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