Число погибших в результате падения БПЛА в Геленджике выросло до семи человек
Число погибших из-за атаки БПЛА в Архипо-Осиповке выросло до семи человек. Как пишут «Известия», об этом сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.
В ведомстве уточнили, что в числе погибших трое детей.
«40 человек получили различные травмы. В медучреждения госпитализировали 21 человека, остальным оказали необходимую помощь амбулаторно», - говорится в сообщении.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ранее поручил оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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