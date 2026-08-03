Вакцины нет: россиян предупредили об опасности вируса Бурбон
Укус клеща может привести к заражению исключительно редкой и смертельно опасной инфекцией, известной как вирус Бурбон. Об этом aif.ru сообщил заведующий кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Михаил Костинов.
Возбудитель вируса был впервые обнаружен в 2014 году в американском штате Канзас. С того времени официально подтверждено лишь шесть эпизодов инфицирования, два из которых завершились трагически.
Начальные признаки болезни напоминают множество других инфекций и включают слабость, лихорадку, головные боли, тошноту или кожную сыпь. Из-за нетипичности проявлений врачи часто упускают время, что позволяет патологии стремительно развиваться.
В тяжелых ситуациях состояние пациента резко ухудшается вплоть до полиорганной недостаточности, геморрагического шока, воспаления сердечной мышцы и критического снижения уровня тромбоцитов с лейкоцитами.
Специфических лекарств или вакцин против данного возбудителя на сегодняшний день не существует, поэтому медицинская помощь ограничивается исключительно поддерживающей терапией в условиях стационара.
На территории Российской Федерации случаи заражения пока не регистрировались, однако специалистам настоятельно рекомендуют соблюдать стандартные меры предосторожности при выездах в эндемичные зоны, особенно за рубеж, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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