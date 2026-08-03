Вакцины нет: россиян предупредили об опасности вируса Бурбон

Укус клеща может привести к заражению исключительно редкой и смертельно опасной инфекцией, известной как вирус Бурбон. Об этом aif.ru сообщил заведующий кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Михаил Костинов.

Возбудитель вируса был впервые обнаружен в 2014 году в американском штате Канзас. С того времени официально подтверждено лишь шесть эпизодов инфицирования, два из которых завершились трагически.

Начальные признаки болезни напоминают множество других инфекций и включают слабость, лихорадку, головные боли, тошноту или кожную сыпь. Из-за нетипичности проявлений врачи часто упускают время, что позволяет патологии стремительно развиваться.