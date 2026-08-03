Швеция выразила протест российскому дипломату из-за Украины

Министерство иностранных дел Швеции вызвало временного поверенного в делах России в Стокгольме для обсуждения ситуации вокруг Украины. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте шведского ведомства третьего августа, пишут «Известия».

Позже в российском посольстве сообщили РИА Новости, что в понедельник шведская сторона действительно организовала эту встречу для «выражения демарша в связи с ударами российских Вооруженных сил по украинской территории».