Швеция выразила протест российскому дипломату из-за Украины

Министерство иностранных дел Швеции вызвало временного поверенного в делах России в Стокгольме для обсуждения ситуации вокруг Украины. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте шведского ведомства третьего августа, пишут «Известия».

Позже в российском посольстве сообщили РИА Новости, что в понедельник шведская сторона действительно организовала эту встречу для «выражения демарша в связи с ударами российских Вооруженных сил по украинской территории».

МИД заявил о риске радиационной аварии на ЗАЭС из-за новой атаки ВСУ

В ходе беседы российский дипломат акцентировал внимание собеседников на непрекращающихся нападениях киевского режима на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Представитель дипмиссии особо подчеркнул высокую опасность подобных безответственных действий.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на антироссийские санкции ЕС «за удары по Киеву, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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