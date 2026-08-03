Русскоязычные немцы создали 19-часовую очередь на въезд в Калининград

Время ожидания на въезд в Калининградскую область со стороны Польши увеличилось до 19 часов из-за ужесточения проверок автомобилей местными таможенниками. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе калининградской таможни.

Наиболее сложная обстановка сложилась в районе пункта пропуска Мамоново, где водители вынуждены стоять в очередях по 18-19 часов. В Багратионовске и Чернышевском на границе с Литвой ситуация заметно спокойнее. Представители ведомства пояснили, что польские коллеги часто направляют машины на углубленный досмотр, особенно если у пассажиров много багажа, что отнимает несколько часов.

Путин: Безопасность Калининградской области будет обеспечена всеми средствами

Основной поток путешественников в данный период составляют русскоязычные немцы, направляющиеся в гости к родственникам в Россию. Резкий рост числа автомобилей связан с началом летних каникул в ряде федеральных земель Германии, которые стартуют в понедельник.

При этом российские специалисты продолжают работу в штатном режиме, обеспечивая ритмичное оформление на всех доступных полосах пунктов пропуска Мамоново-2 и Чернышевское, подчеркнули в ведомстве.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов в разговоре с НСН рассказал, что Калининградская область в этом летнем сезоне потерял туристов из-за аномальной жары и сложной логистики.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС/Мелехов Александр
ТЕГИ:ТаможняГраницаКалининградская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры