Зеленский отправил в отставку посла Украины в США Стефанишину

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Ольги Стефанишиной от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла в Соединенных Штатах Америки. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы государства, передает РИА Новости.

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Сама дипломат объяснила кадровое решение личными обстоятельствами и подчеркнула намерение продолжать деятельность на благо страны в ином формате. Стефанишина занимала эту должность с 27 августа 2025 года.

Ранее украинские медиа сообщали, что дипломат подала заявление об увольнении по собственному желанию еще 13 июля, и президент его удовлетворил. При этом сама Стефанишина позже уточнила, что руководство не требовало от нее ухода в отставку, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Zuma
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