Зеленский отправил в отставку посла Украины в США Стефанишину

Сама дипломат объяснила кадровое решение личными обстоятельствами и подчеркнула намерение продолжать деятельность на благо страны в ином формате. Стефанишина занимала эту должность с 27 августа 2025 года.

Ранее украинские медиа сообщали, что дипломат подала заявление об увольнении по собственному желанию еще 13 июля, и президент его удовлетворил. При этом сама Стефанишина позже уточнила, что руководство не требовало от нее ухода в отставку, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

