Зеленский отправил в отставку посла Украины в США Стефанишину
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Ольги Стефанишиной от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла в Соединенных Штатах Америки. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы государства, передает РИА Новости.
Сама дипломат объяснила кадровое решение личными обстоятельствами и подчеркнула намерение продолжать деятельность на благо страны в ином формате. Стефанишина занимала эту должность с 27 августа 2025 года.
Ранее украинские медиа сообщали, что дипломат подала заявление об увольнении по собственному желанию еще 13 июля, и президент его удовлетворил. При этом сама Стефанишина позже уточнила, что руководство не требовало от нее ухода в отставку, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Зеленский отправил в отставку посла Украины в США Стефанишину
- Власти возьмут под жесткий контроль счета строителей частных домов
- Швеция выразила протест российскому дипломату из-за Украины
- В Иркутской области проходят поиски пропавшего самолета Cessna
- СМИ: Бундесвер развернул спецподразделение РЭБ у границ Белоруссии
- Накажут российский бизнес: Чем закончится конфликт ФАС и Apple
- В Петербурге разрешили строительство 710-метрового небоскреба
- В Госдуме объяснили, зачем показывать детям ужасы и насилие
- Спрос на наличные в РФ вырос на 43%
- Одиссей и Афина: Москвичи начали называть детей в честь богов Греции