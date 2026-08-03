Власти возьмут под жесткий контроль счета строителей частных домов
Данные о банках и проектно-сметная документация строителей загородных домов попадут под строгий контроль для защиты покупателей недвижимости. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на документ правительства, поддержавшего соответствующий законопроект.
Инициатива, внесенная группой сенаторов еще в мае, позволит региональным властям проверять достоверность и актуальность сведений, которые застройщики размещают в единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС). Кабмин одобрил документ с учетом необходимой доработки, и его планируют рассмотреть в осеннюю сессию нижней палаты парламента.
В комитете Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству пояснили, что с 1 сентября 2026 года вступят в силу поправки, завершающие формирование системы защиты граждан при возведении индивидуальных жилых домов с использованием счетов эскроу. Новые нормы устраняют правовой пробел и наделяют регионы четкими полномочиями для надзора за подрядчиками.
Ранее сенатор Александр Ролик в беседе с НСН заявил, что 2025 году построено больше частных домов, чем когда-либо в истории России — 63,5 миллиона квадратных метров.
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