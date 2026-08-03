Власти возьмут под жесткий контроль счета строителей частных домов

Данные о банках и проектно-сметная документация строителей загородных домов попадут под строгий контроль для защиты покупателей недвижимости. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на документ правительства, поддержавшего соответствующий законопроект.

Инициатива, внесенная группой сенаторов еще в мае, позволит региональным властям проверять достоверность и актуальность сведений, которые застройщики размещают в единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС). Кабмин одобрил документ с учетом необходимой доработки, и его планируют рассмотреть в осеннюю сессию нижней палаты парламента.