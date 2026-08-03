Дроны ВСУ атаковали в Черном море турецкое судно с фруктами для РФ
Турецкое грузовое судно, следовавшее в Россию, подверглось атаке украинских беспилотных летательных аппаратов в акватории Черного моря. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на турецкое новостное агентство İHA.
По данным источника, корабль вышел из порта Самсун с грузом свежих овощей и фруктов. Капитан Ялчын Шахин уточнил, что обстрел произошел около 16.30 по московскому времени, и по судну было выпущено от шести до семи дронов, что привело к возгоранию на борту.
В результате инцидента пострадали четыре члена экипажа, включая трех граждан Турции. Моряки своими силами справились с огнем, и на данный момент все находившиеся на борту люди живы.
Ранее Иран потребовал от Украины возместить ущерб за атаку на судно в Каспии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Император слабым не был: Каким будет сериал «Романовы» о расстреле Николая II
- Россияне готовы уменьшить кухню ради домашнего офиса
- Вакцины нет: россиян предупредили об опасности вируса Бурбон
- Дроны ВСУ атаковали в Черном море турецкое судно с фруктами для РФ
- Не дороже 100 рублей: В Крыму зафиксируют цену на бензин АИ-92
- Минобороны: ПВО сбила 58 украинских дронов за день
- Артем Чекалин попросил разрешить ему посетить храм в «Бутырке»
- Русскоязычные немцы создали 19-часовую очередь на въезд в Калининград
- Зеленский отправил в отставку посла Украины в США Стефанишину
- Власти возьмут под жесткий контроль счета строителей частных домов