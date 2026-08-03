Дроны ВСУ атаковали в Черном море турецкое судно с фруктами для РФ

По данным источника, корабль вышел из порта Самсун с грузом свежих овощей и фруктов. Капитан Ялчын Шахин уточнил, что обстрел произошел около 16.30 по московскому времени, и по судну было выпущено от шести до семи дронов, что привело к возгоранию на борту.

В результате инцидента пострадали четыре члена экипажа, включая трех граждан Турции. Моряки своими силами справились с огнем, и на данный момент все находившиеся на борту люди живы.

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