Не дороже 100 рублей: В Крыму зафиксируют цену на бензин АИ-92

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил в своем канале на платформе «Макс» о фиксации стоимости бензина марки АИ-92 на автозаправочных станциях сетей «ТЭС» и «АТАН». Цена на данное топливо в Крыму и городе федерального значения не будет превышать 100 рублей за литр.

По словам Развозжаева, такое решение было принято совместно с руководством Республики Крым для предоставления сетям АЗС региональных мер поддержки и стабилизации ситуации на топливном рынке. Новая стоимость начнет действовать уже с четвертого августа.