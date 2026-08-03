Не дороже 100 рублей: В Крыму зафиксируют цену на бензин АИ-92

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил в своем канале на платформе «Макс» о фиксации стоимости бензина марки АИ-92 на автозаправочных станциях сетей «ТЭС» и «АТАН». Цена на данное топливо в Крыму и городе федерального значения не будет превышать 100 рублей за литр.

По словам Развозжаева, такое решение было принято совместно с руководством Республики Крым для предоставления сетям АЗС региональных мер поддержки и стабилизации ситуации на топливном рынке. Новая стоимость начнет действовать уже с четвертого августа.

Крымские АЗС перестали продавать топливо по купленным талонам и топливным картам

Власти также планируют к середине месяца привести к аналогичному ценовому порогу стоимость дизельного топлива и бензина марки АИ-95.

Сейчас ведется системная работа с учетом общих логистических цепочек для полного выравнивания ситуации на топливном рынке полуострова. Аналогичное сообщение было также опубликовано в канале главы Крыма Сергея Аксенова.

Между тем первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил о пройденном пике бензинового кризиса в России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Мальгавко
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