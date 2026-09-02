В южном полушарии ранее фиксировался подъем заболеваемости гонконгским и свиным гриппом, и подобные штаммы могут распространиться в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ-2026). Викулов напомнил, что пик подъема заболевания придется на ноябрь-январь.

«Ничего сверхъественного в этих вирусах нет, хотя отмечают возможное появление дополнительных мутаций. Пока прогнозируется обычный пандемический подъем заболеваемости в осенне-зимний период. Скорее всего подъем придется на ноябрь–январь. Данных о сверхустойчивости вирусов к препаратам пока нет. В России есть референс-центр по гриппу, который в непрерывном режиме мониторит все циркулирующие респираторные вирусы, включая грипп», - отметил он.

Как подчеркнул собеседник НСН, лучшим вариантом профилактики гриппа является вакцинация.

«В России используется 13 различных вакцин для иммунопрофилактики гриппа. При эффективной кампании по вакцинации против гриппа будет сформирован популяционный иммунитет. Также существуют медикаментозные и немедикаментозные способы профилактики респираторных инфекций», - уточнил Викулов.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко назвал грипп самой опасной инфекцией в мире. Он также подчеркнул, что эпидемии гриппа начинаются со школ, потому вакцинацию от этого заболевания в первую очередь должны пройти дети, педагоги и врачи, напоминает «Радиоточка НСН».

