В Латвии у границы с Россией начались военные учения НАТО

В приграничных с Россией районах Латвии 2 сентября стартовали масштабные маневры по государственной обороне Namejs. Учения продлятся до 8 октября, сообщает портал Delfi.

В мероприятиях задействованы 12 тысяч военнослужащих, представляющих Латвию, а также государства-члены НАТО — Канаду, США, Эстонию и Литву. Организацией учений занимается штаб Многонациональной дивизии «Север», при планировании учли опыт современных боестолкновений и события на Украине. Акцент сделан на применении беспилотных систем и совершенствовании защиты от них.

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Интенсивные полеты дронов пройдут на востоке Латвии — в областях, граничащих с РФ. Военнослужащие отработают поиск, опознавание и подавление беспилотников. К учениям привлечены все структуры, включая Службу госбезопасности и резервистов, также запланировано взаимодействие с гражданскими властями и предприятиями.

Литовский дипломат Антанас Валенис ранее заявил, что российская военная инфраструктура в Калининградской области может стать одной из первых целей НАТО в случае прямого столкновения с РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / VALDA KALNINA / EPA
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