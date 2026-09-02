В Латвии у границы с Россией начались военные учения НАТО

Интенсивные полеты дронов пройдут на востоке Латвии — в областях, граничащих с РФ. Военнослужащие отработают поиск, опознавание и подавление беспилотников. К учениям привлечены все структуры, включая Службу госбезопасности и резервистов, также запланировано взаимодействие с гражданскими властями и предприятиями.

Литовский дипломат Антанас Валенис ранее заявил, что российская военная инфраструктура в Калининградской области может стать одной из первых целей НАТО в случае прямого столкновения с РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

