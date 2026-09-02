Новак заявил об усилении работы по защите НПЗ в России
В последние месяцы в России была усилена работа по защите нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Как пишет RT, об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
На полях Восточного экономического форума он указал, что это связано с усилившимися атаками на НПЗ. Работа ведётся во взаимодействии с Минобороны.
«Это стоит того, потому что простой заводов в случае остановки приносит большие убытки для предприятий, и компании несут дополнительные издержки», - заключил Новак.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране осталось отремонтировать 10% поврежденных НПЗ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Производители объяснили, почему в российском мясе нет гормонов роста
- Зеленский назначил Святослава Зайца командующим Сухопутными войсками ВСУ
- Россиянам пообещали не поднимать цены на свинину
- В сельском хозяйстве назвали утильсбор вредным для отрасли
- Новак заявил об усилении работы по защите НПЗ в России
- Сценарист Золотарев раскрыл, как создавался мир «Трудно быть богом»
- «Еда уже в книжных!»: Доктор Мясников объяснил причины неправильного питания россиян
- Без подержанных BMW: Что подтолкнет россиян к покупке китайских автомобилей
- Как Россия научилась бороться с африканской чумой свиней
- Требуется защита: Приграничные регионы производят 23% мяса в России