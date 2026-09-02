Новак заявил об усилении работы по защите НПЗ в России

В последние месяцы в России была усилена работа по защите нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Как пишет RT, об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

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На полях Восточного экономического форума он указал, что это связано с усилившимися атаками на НПЗ. Работа ведётся во взаимодействии с Минобороны.

«Это стоит того, потому что простой заводов в случае остановки приносит большие убытки для предприятий, и компании несут дополнительные издержки», - заключил Новак.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране осталось отремонтировать 10% поврежденных НПЗ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Безносов
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