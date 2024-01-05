Минобороны: ПВО нейтрализовала 36 БПЛА над Крымом и один над Кубанью

Российские средства противоракетной обороны ночью 5 января перехватили и уничтожили над территорией Крыма 36 украинских беспилотных летательных аппаратов, еще один был сбит над Кубанью, сообщает Министерство обороны РФ.

Российская ПВО за сутки сбила 31 украинский беспилотник

Таким образом, была пресечена попытка совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что военные отразили самую массированную за последнее время атаку на город, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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