Минобороны: ПВО нейтрализовала 36 БПЛА над Крымом и один над Кубанью
5 января 202402:01
Российские средства противоракетной обороны ночью 5 января перехватили и уничтожили над территорией Крыма 36 украинских беспилотных летательных аппаратов, еще один был сбит над Кубанью, сообщает Министерство обороны РФ.
Таким образом, была пресечена попытка совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что военные отразили самую массированную за последнее время атаку на город, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru