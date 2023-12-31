Российская ПВО за сутки сбила 31 украинский беспилотник

За минувшие сутки силы противовоздушной обороны перехвалили 31 украинский беспилотник, сообщило в воскресенье, 31 декабря, Министерство обороны России.

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Дроны уничтожили в районах населенных пунктов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Также перехвачено 14 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха».

Всего с начала спецоперации уничтожено более 10,2 тысячи украинских беспилотников, 564 самолета и 263 вертолета, уточнили в Минобороны.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Белгороду. Погибли 24 человека, 131 пострадал, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаМинобороны РФ

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