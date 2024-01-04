Развожаев заявил о самой массированной атаке на Севастополь
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegram-канале заявил, что российские военные отразили самую массированную за последнее время атаку на город.
Он указал, что в пяти местах Севастополя упали осколки: в районе Песочной бухты, в Черноречье, на улице Генерала Жидилова, а также на набережной Учкуевки.
Развожаев отметил, что обошлось без пострадавших и повреждений, за исключением дома на улице Глухова.
«На Глухова попал осколок в дом... пострадал один взрослый, он госпитализирован, ребёнок шести лет не пострадал, но напуган. К нему направлена педиатрическая бригада», - написал градоначальник.
Он добавил, что жители сообщают о неразорвавшейся ракете в районе частного сектора за СевГУ, к месту происшествия направлены спецслужбы.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что средствами ПВО над Крымским полуостровом были уничтожены 10 украинских ракет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru