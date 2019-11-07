Минобороны поспорило с Поклонской из-за расстрела солдат в Забайкалье
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что замалчивать и скрывать проблемы российской армии, которые могли привести к трагедии в Забайкалье, где солдат расстрелял восьмерых сослуживцев, недопустим, сообщает «Свободная пресса».
«Удобная позиция — не замечать либо списать собственное бессилие и внутренние проблемы на внешнего врага, то есть влияние Запада через компьютерные игры и „духовную пищу“. История парня, расстрелявшего своих сослуживцев, которые, по его словам, избивали, нагоняет ужас и заставляет задаться вопросом: а как сейчас обстоят дела в армии? Скрывать и замалчивать то, что происходит — недопустимо». Тут с мнением депутата не поспоришь — если есть язва, то ее вскрывают хирургическим путем, чтобы спасти весь организм», - заявила Поклонская в своем Телеграм-канале.
Оборонное ведомство не стало затягивать с ответом, назвав заявление депутата «странными».
«Если данные заявления действительно принадлежат юристу Н. Поклонской, то хотели бы напомнить: именно военное ведомство первым сообщило полную информацию о факте трагедии и известных к тому времени обстоятельствах происшествия. Более того, с самого начала Минобороны России оказывает максимальное содействие правоохранительным органам для полного и объективного расследования причин происшествия», — говорится в заявлении ведомства.
Напомним, что солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов 25 октября расстрелял двух офицеров и шестерых солдат, ранил двух солдат. Сам он заявляет, что пошел на убийство из-за угроз изнасилования. В Минобороны версию о неуставных взаимоотношениях отвергают.
Ранее в пресс-центре НСН председатель Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Флера Салиховская подтвердила, что дедовщина в современной армии есть. Однако, по ее словам, она связана не с физическим насилием.
«Неуставные отношения еще не ушли. Они просто поменяли свой образ. Сейчас неуставные отношения между контрактниками и срочниками. Контрактники, используя свое положение, начинают вымогать деньги. Это в первую очередь причина того, что складывается нездоровая обстановка. А так, в основном, можно сказать 99% офицеров – нормальные люди, которые всегда придут на помощь, если к нему обратился солдат. Другое дело, когда все это прячется», - объяснила она.
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