Минобороны поспорило с Поклонской из-за расстрела солдат в Забайкалье

Оборонное ведомство не стало затягивать с ответом, назвав заявление депутата «странными».

«Если данные заявления действительно принадлежат юристу Н. Поклонской, то хотели бы напомнить: именно военное ведомство первым сообщило полную информацию о факте трагедии и известных к тому времени обстоятельствах происшествия. Более того, с самого начала Минобороны России оказывает максимальное содействие правоохранительным органам для полного и объективного расследования причин происшествия», — говорится в заявлении ведомства.

Напомним, что солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов 25 октября расстрелял двух офицеров и шестерых солдат, ранил двух солдат. Сам он заявляет, что пошел на убийство из-за угроз изнасилования. В Минобороны версию о неуставных взаимоотношениях отвергают.

Ранее в пресс-центре НСН председатель Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Флера Салиховская подтвердила, что дедовщина в современной армии есть. Однако, по ее словам, она связана не с физическим насилием.

«Неуставные отношения еще не ушли. Они просто поменяли свой образ. Сейчас неуставные отношения между контрактниками и срочниками. Контрактники, используя свое положение, начинают вымогать деньги. Это в первую очередь причина того, что складывается нездоровая обстановка. А так, в основном, можно сказать 99% офицеров – нормальные люди, которые всегда придут на помощь, если к нему обратился солдат. Другое дело, когда все это прячется», - объяснила она.

