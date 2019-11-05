Компьютерные игры назвали причиной бойни в войсковой части в Забайкалье
Председатель Президиума «ОФИЦЕРОВ РОССИИ», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в эфире НСН заявил, что в смертельных инцидентах в российской армии виноваты компьютерные игры.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Долги перед родиной: Что происходит за кордонами воинских частей?»
25 октября в войсковой части в Забайкалье произошла трагедия, в ходе которой солдат срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял 8 человек, после чего сдался спецназу. Первым был убит командир роты. По словам главы комитета солдатских матерей Забайкальского края Валентины Мордовой, незадолго до происшествия, Шамсутдинова окунали головой в унитаз и избивали. Информацию о неуставных отношениях подтверждает также и отец солдата.
Председатель Президиума «ОФИЦЕРОВ РОССИИ», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с НСН заявил, что подобные ситуации связаны с влиянием интернета и компьютерных игр на психику молодых людей.
«Мы видим тот типичный случай, когда с нашей молодежью, которая растет и находится в компьютерном пространстве, сидит в интернете, насмотрелась компьютерные игры, которые фактически зомбируют людей. Особенно с неустоявшейся психикой. Практически получается, то, что произошло в Забайкалье – наглядный пример, будто у этого солдата срочной службы компьютерная реальность перемешалась с жизненной. Похоже, что, когда он шел и расстреливал сослуживцев, он представлял, будто он сидит в компьютере. Поэтому в данной ситуации получается, что это пробелы в целом в системе нашего воспитания», - заявил он.
Ранее в эфире НСН военный психолог, руководитель спецпрограмм Центра защиты от стрессов Алексей Захаров заявил, что на подобное поведение военнослужащего могли повлиять множество факторов.
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