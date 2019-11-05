«Комитет солдатских матерей»: В современной армии не бьют, а вымогают!
Председатель Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Флера Салиховская в эфире НСН рассказала о том, с каким видом психологического воздействия сталкиваются в российской армии призывники.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Долги перед родиной: Что происходит за кордонами воинских частей?»
25 октября в войсковой части в Забайкалье произошла трагедия, в ходе которой солдат срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял 8 человек, после чего сдался спецназу. Первым был убит командир роты. По словам главы комитета солдатских матерей Забайкальского края Валентины Мордовой, незадолго до происшествия, Шамсутдинова окунали головой в унитаз и избивали. Информацию о неуставных отношениях подтверждает также и отец солдата.
Председатель Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Флера Салиховская в беседе с НСН подтвердила, что дедовщина в современной армии есть. Однако, по ее словам, она связана не с физическим насилием.
«Неуставные отношения еще не ушли. Они просто поменяли свой образ. Сейчас неуставные отношения между контрактниками и срочниками. Контрактники, используя свое положение, начинают вымогать деньги. Это в первую очередь причина того, что складывается нездоровая обстановка. А так, в основном, можно сказать 99% офицеров – нормальные люди, которые всегда придут на помощь, если к нему обратился солдат. Другое дело, когда все это прячется», - объяснила она.
Ранее военный обозреватель Александр Гольц в интервью НСН рассказал о новом страшном возрождении дедовщины в российской армии.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО
- Песков рассказал, когда пройдёт следующая «Прямая линия» с Путиным
- В Москве побит державшийся 140 лет температурный рекорд
- Спецслужбы предотвратили теракт в Москве
- СК опубликовал кадры нападения на детский сад в Нарьян-Маре. Видео