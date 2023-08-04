Минобороны отчиталось об уничтожении десяти беспилотников над Крымом

« Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку ... по объектам на территории полуострова Крым. Дежурными средствами ПВО уничтожены десять БПЛА», — указали в Минобороны.

Еще три украинских беспилотника были подавлены с помощью средств радиоэлектронной борьбы, отмечает Ura.ru.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что в нескольких районах полуострова сработали системы ПВО, все объекты сбили, напоминает телеканал «360».

