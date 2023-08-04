Минобороны отчиталось об уничтожении десяти беспилотников над Крымом
Минобороны России сообщило о пресечении попытки Киева осуществить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа по объектам в Крыму. Заявление ведомства опубликовано в его Telegram-канале.
« Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку ... по объектам на территории полуострова Крым. Дежурными средствами ПВО уничтожены десять БПЛА», — указали в Минобороны.
Еще три украинских беспилотника были подавлены с помощью средств радиоэлектронной борьбы, отмечает Ura.ru.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что в нескольких районах полуострова сработали системы ПВО, все объекты сбили, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru